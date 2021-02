Geen lange rijen meer bij Brabanthallen: ’Pico bello geregeld’

Den Bosch - De oproep van de GGD’s aan 80-Plussers om toch vooral niet te vroeg naar hun afspraak voor de COVID-vaccinatie te komen, bleek vandaag niet aan dovemansoren gericht. Bij de Brabanthallen in Den Bosch bijvoorbeeld verloopt alles donderdag op rolletjes; in tegenstelling tot gisteren toen er lange rijen ontstonden en vele ouderen geruime tijd buiten in de kou en regen in een lange rij moesten wachten.