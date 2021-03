Jacht op ’tabaksmaffia’: keiharde wereld achter de zwarte sigaret

Binnenland

Politie vindt hennepkwekerij in oud politiebureau

De politie ontdekte deze week dat de oude politiepost in Bennekom een nieuwe bestemming had gekregen. In het pand bleek een flinke hennepkwekerij te zitten. De politie kwam op het spoor van het opvallende gebruik van het pand nadat buren klaagden over een duidelijke wietlucht.