Fel op de barricaden voor een controversieel figuur Stine Jensen over Tariq Ramadan: ’Pijnlijk dat ik hem heb verdedigd’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Stine Jensen, filosoof en schrijfster. Ⓒ ANP/HH

Fel op de barricade voor een controversieel publiek figuur, omdat je denkt dat hem onrecht is aangedaan, maar er jaren later achter komen dat je de plank daarmee missloeg. Het overkwam de bekende cultuurfilosoof en voormalig Wie is de mol-deelnemer Stine Jensen. In de zesdelige Human-podcast De zaak Ramadan gaat ze op onderzoek uit om te begrijpen hoe ze ertoe kwam om het in 2009 publiekelijk op te nemen voor islamtheoloog Tariq Ramadan. „Ik dacht: wat is dit eigenlijk voor man?”