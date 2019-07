Camera’s bij kleine slachterij

De Tweede Kamer wil al jaren dat de slacht van dieren wordt gefilmd om eventuele misstanden rond dierenwelzijn vast te leggen. Vorig jaar gebeurde dat op proef bij drie grote slachthuizen.

Hoewel in een evaluatie werd geconstateerd dat er slechts één ’lichte onregelmatigheid’ is vastgelegd en het nieuwe toezichtmiddel ’beperkte toegevoegde waarde’ heeft, bezocht waakhond NVWA alle ruim veertig slachthuizen waar al permanent toezicht is om te praten over cameratoezicht.

Bij deze gesprekken is gekeken of de camera’s op een goede plek hangen en of ze goed in beeld brengen hoe de dieren worden behandeld. Deelname aan het videotoezicht is nog altijd vrijwillig en de NVWA voert nog steeds gesprekken met bedrijven die nog geen camera’s hebben hangen.

Schouten wil nu dat ook kleinere ondernemingen bezoek krijgen van de NVWA over de introductie van cameratoezicht of het verbeteren ervan. Het gaat in totaal om ongeveer zestig slachterijen.