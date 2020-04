Wéér dolend cruiseschip vol Nederlanders: ’We zitten al vijf weken op zee’

Roel van de Laak (45) en Lenny van Laarhoven (42) dolen al vijf weken rond op zee. Ⓒ Eigen foto

BARCELONA - Nog steeds zijn er ’dolende’ cruiseschepen met duizenden passagiers die worden geweigerd in havens. In de Middellandse Zee vaart de Costa Deliziosa rond met 1800 gasten en 900 bemanningsleden. Sinds 14 maart is zij nergens welkom.