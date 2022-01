Premium Het beste van De Telegraaf

Vrienden: ’Dood van Tim (15) totaal zinloos’ ’Onenigheid over pakje sigaretten of geld aanleiding fatale steekpartij Middelburg’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Op de plek waar Tim zondag werd neergestoken, is inmiddels een bloemenzee ontstaan. Voorbijgangers stoppen om een bloemetje neer te leggen of een kaarsje aan te steken. Ⓒ De Telegraaf

Middelburg - Onenigheid over een pakje sigaretten of een paar tientjes zou de aanleiding zijn geweest voor de zinloze dood van de 15-jarige Tim in Middelburg. Dat stellen vrienden van de jongen, die afgelopen zondag meermalen werd gestoken op een grasveldje naast het fietspad aan de Meanderlaan. Tim overleed woensdag in een Rotterdams ziekenhuis aan zijn verwondingen.