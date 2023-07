Twee personen slachtoffer van ’kopschoppen’ in Meppel

Het is al het derde voorval van buitensporig uitgaansgeweld met kopschoppen in korte tijd in Meppel; het weekend ervoor werd een 31-jarige Meppeler in elkaar geslagen door een groepje jongeren, waarbij het slachtoffer ook tegen het hoofd werd geschopt.

Ook nu is sprake van een groepje van 5 tot 10 jongeren dat de confrontatie zoekt met potentiële slachtoffers. Toen de politie zaterdagnacht ter plekke kwam, waren de daders al vertrokken.

De politie neemt de zaak hoog op. De slachtoffers doen vrijdag aangifte. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Videobeelden

Er zijn videobeelden van de vechtpartijen beschikbaar. De politie maakt vorderingen in het onderzoek. Vandaar dat beelden ook (nog) niet openbaar worden gemaakt. Gebeurt dat wel, dan spreekt de rechter mogelijk een lagere straf uit. Die strafvermindering is dan het gevolg van dat de beelden publiekelijk zijn getoond.

‘Kopschoppen’ staat voor het Openbaar Ministerie gelijk aan poging tot doodslag.