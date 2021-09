’Nederlander vast in Guyana wegens xtc in cornflakes’

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het departement, in ieder geval vooralsnog, niet bekend is met zijn aanhouding.

’Verkoop aan scholieren’

Dwight G. zou van plan zijn geweest, zo vertelde hoofd van de antidrugsbrigade James Singh, de pillen te verkopen aan scholieren en aan jongeren bij clubs in en rondom hoofdstad Georgetown.

Op een video die verscheen bij Guyanese media is te zien dat de Nederlander met handboeien om een trap van de rechtbank in Georgetown afloopt, waarna hij wordt voorgeleid aan de rechter. Hij wordt verdacht van drugsbezit en drugshandel. Onze landgenoot pleitte onschuldig, maar blijft in ieder geval nog tot 15 oktober vastzitten, bepaalde de rechter.

Waarde van 20.000 euro

De opsporingsdiensten kwamen erachter dat de xtc onderweg was van de oostelijke regio Corentyne naar hoofdstad Georgetown, waar het bij de in Nederland geboren en getogen G., die inmiddels in het buurland van Suriname zou wonen, zou zijn afgeleverd.

De waarde van de blauwe en gele pillen wordt geschat op ruim 20.000 euro. Naast G. werden ook twee andere mannen en een vrouw gearresteerd. Ze kunnen indien schuldig bevonden jaren in de gevangenis belanden.

Cornflakes

De duizenden xtc-pillen zaten in transparante hersluitbare plastic zakken die weer waren verstopt in twee pakken cornflakes. „Dit is een gebied waar we ons sterk richten op het onderscheppen van drugs die naar scholen gaan”, zei Singh, die eraan toevoegde dat pillen ook veel worden aangeboden en verkocht in clubs en op andere locaties in het binnenland.

Hij gaf aan dat zijn eenheid een zerotolerancebeleid voert om drugshandel in Guyana te voorkomen. „We werken de klok rond om dealers op te pakken en onze straten te ontdoen van deze rotzooi. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een nationaal masterplan ontwikkeld.”