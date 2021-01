Ouderen zijn internetdwang zat

Ook ziet de meerderheid met lede ogen aan dat de coronapandemie door instellingen en organisaties wordt gebruikt om communicatie alleen nog maar via de elektronische snelweg te doen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van ons land.

„Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken”, zegt Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB. Senioren die geen internet gebruiken, geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te ingewikkeld vinden. Sturkenboom: „Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, mensen vinden dat ze te oud zijn of geen geschikte apparatuur hebben. Een kleine groep (16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) geeft aan nooit te zullen internetten, mede omdat er vaak gewaarschuwd wordt voor oplichters die erop actief zijn.”

Bankzaken

Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. „Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners”, ziet Sturkenboom. „Maar ook al in de supermarkt, waar het oude zegeltjes sparen vervangen is door sparen op een smartphone. Niet alle senioren hebben echter zo’n toestel.”

’Ook zonder word je oud’

,,Oh, nee ik heb het nooit gebruikt en volgens mij heb ik het ook niet gemist. Ik kan nog evenveel als dat ik vroeger deed zonder dat internet. Bellen doe ik gewoon met een telefoon en als ik iets wil weten pak in de encyclopedie. En zeg nou zelf, ook zonder dat digitale gedoe word je oud. Kijk maar naar mij”, lacht de 88-jarige Petrie Pijpers.

Petrie Pijpers (88) heeft geen internet en is helemaal afhankelijk van de krant en tv. Ⓒ René Bouwman

,,Natuurlijk hoor ik ook van mijn (klein)kinderen en mensen om mij heen dat het allemaal vreselijk makkelijk is en het de wereld dichterbij brengt, maar als ik de televisie aanzet heb ik dat ook. En dan hoor ik op het journaal of bij programma’s als Kassa ook over oplichting van criminelen die via internet en mailtjes geld van je willen stelen... Nou daar heb ik dus absoluut geen last van”, aldus de krasse Nijkerkse.

,,Nee hoor, ik laat me niet overhalen toch internet te gaan gebruiken. Ook niet door instanties die dat kennelijk graag zouden willen. Ik regel alles nog via de post en telefoon. Het enige dat ik jammer vind, is dat je geen fotootjes kunt bekijken als je (klein)kinderen op vakantie zijn via een appje. Maar dat is ook het enige...”

’Ik wantrouw het internet’

,,Ik vertrouw al die bedrijven op internet voor geen cent en ben mijn gebruik dan ook bewust aan het afbouwen. Je bent als burger te veel afhankelijk van het medium of liever: je wordt er afhankelijk van gemaakt”, meent Alfred Terwindt-Zhao. ,,Er is bijna geen keuzevrijheid meer. Zeker in coronatijd, waarin persoonlijk contact helemaal naar de achtergrond is gedreven en iedereen naar het internet wordt gejaagd. Als je iets nodig hebt, bijvoorbeeld bij de gemeente, zeggen ze: ‘kijkt u maar even op onze website’ of ‘maak een afspraak via onze site’. Dat wil ik niet. Ik wil persoonlijk een afspraak kunnen maken.”

Alfred Terwindt Zhao uit Siebengewald. Ⓒ Stefan Koopmans

,,Sinds kort heb ik ook weer een gewone mobiele telefoon, zonder Google. Want vooral die grote techno-concerns maken misbruik van ons. Ze leggen alles vast wat we doen. Het is niet zo dat ik geen kennis heb van internet of techniek. Integendeel, want ik ben computertechnicus en bouwde in 1980 al zelf een computer en weet dus prima welke mogelijkheden er zijn”, zegt de jonge 56-jarige senior.

"Ik wil gewoon zelf beslissen"

,,Ik ben echt geen doemdenker, maar ken de gevaren van het delen van alle informatie via partijen als Google, Windows en Apple. Ik wil gewoon zelf beslissen, maar door de maatschappelijke houding van overheden en organisaties zitten we in de wurggreep van deze aanbieders.”