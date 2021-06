Baas oppositiegroep Open Rusland uit toestel gehaald en opgepakt

De autoriteiten verdenken Pivovarov volgens zijn team van samenwerking met een „onwenselijke organisatie.” Het door Kremlincriticus Michail Chodorkovski opgerichte Open Rusland kreeg dat stempel al in 2017 en maakte onlangs bekend zichzelf op te heffen. Zo moesten leden worden beschermd tegen vervolging door de Russische justitie.

Celstraf

Pivovarov zou een celstraf riskeren van zes jaar. De autoriteiten hebben zijn woning doorzocht in Sint-Petersburg. Ook bij andere tegenstanders van de regering stond de politie voor de deur. Er zou onder meer een inval zijn gedaan bij een huis van politicus en oud-parlementariër Dmitri Goedkov.

„Ik weet niet wat de officiële reden is, maar de echte reden is duidelijk”, reageerde Goedkov via berichtendienst Telegram. Zijn vader Gennadi Goedkov, die ook in het parlement heeft gezeten, zei op Twitter dat de politie ook bij andere familieleden is binnengevallen. „Een prachtige ochtend in het Rusland van Poetin”, sneerde hij.

Critici van het Kremlin verwijten de autoriteiten de druk op de oppositie op te voeren in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. Het politieke netwerk van oppositieleider Aleksej Navalni besloot onlangs ook al om zichzelf op te heffen. Navalni zit zelf opgesloten in een strafkolonie.