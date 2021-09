WHO: 40 procent meer mensen met dementie in 2030

De WHO vraagt overheden wereldwijd om een nationaal beleid in te voeren voor de verzorging van dementiepatiënten. In 2015 maakten ministers van volksgezondheid afspraken over de aanpak van dementie, maar volgens de WHO worden de doelen van dit akkoord niet bereikt. Het gaat hier onder meer om de verbetering van diagnostiek en verzorging. Momenteel heeft een op de vier landen een beleid om dementiepatiënten en hun families te ondersteunen.

De gezondheidsorganisatie benadrukt dat dementie een mondiaal probleem is. Zestig procent van dementiepatiënten woont in minder welvarende landen, waar minder toegang is tot de juiste middelen om hen te verzorgen.