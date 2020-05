’Jonge, milieubewuste mensen vliegen het meest’

’Korte vluchten alleen voor insecten’, staat op een protestbord op de luchthaven van Stuttgart. Milieubewuste jongeren zijn echter juist de groep die veel vliegt.

AMSTERDAM - Een kleine groep is in Nederland verantwoordelijk voor een groot deel van de vliegvakanties: jonge, welvarende mensen, waarvan een deel ’milieubewust’ is. Dat laatste aspect weerhoudt ze er niet van veel te vliegen.