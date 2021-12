Israëlische minister bedreigd door Joodse extremisten

Extremisten hebben twee religieuze edicten tegen hem uitgevaardigd. De een staat een moord toe volgens de traditionele Joodse wetgeving als deze persoon een buitengewoon gevaar vormt. Tegen toenmalig premier Rabin werd, kort voor diens dood, ook zo’n ’din rodef’ uitgevaardigd.

Volgens de veiligheidsdienst Shin Bet is er sinds die moord geen grotere dreiging geweest tegen een politicus als nu tegen Kahana, die nota bene zelf conservatief-religieus is. Een andere groep extremisten heeft tegen hem, net als eerder tegen Rabin, een kabbalistische doodsvloek over hem afgeroepen.

„Dit maakt me niet blij”, aldus Kahane over de dreigementen. „Maar ik laat me niet stoppen.”

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er geen ultraorthodoxe partijen in de Israëlische regering zit. Daarom kunnen er nu hervormingen worden doorgevoerd. Zo wil Kahane het verstrekken van koosjercertificaten en bekeringen deels uit handen nemen van het rabbinaat.

De ultraorthodoxen zijn woest. Zelfs rabbijnen die in het verleden premier Bennett steunden roepen nu op tot demonstraties. ’Wij kwamen terug naar Israël omdat we een Joodse staat wilden en niet een staat van al zijn burgers’, aldus een verklaring.

Een groep ultraorthodoxe leiders bezocht vorige week ook al op hoge poten de minister van Communicatie omdat die een wet wil aanpassen waardoor ook bezitters van een koosjere telefoon, waarop internet en duizenden telefoonnummers zijn geblokkeerd, kunnen overstappen naar een andere provider met behoud van telefoonnummer. Het komt erop neer dat rabbijnen straks niet meer kunnen controleren of iemand een koosjere telefoon heeft. Dat beschouwen zij als een regelrechte bedreiging voor hun levenswijze.

Al sinds de oprichting van Israël zijn er spanningen tussen religie en staat. Die zijn de laatste jaren groter geworden, aan de ene kant door de secularisering en aan de andere kant de toename van het aantal ultraorthodoxen.