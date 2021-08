Hoge Veluwe meldt dode moeflon aan voor DNA-onderzoek

Het park meldde de dode moeflon bij BIJ12, de organisatie die voor de provincies onder andere wolvenschade uitkeert. BIJ12 stuurt een deskundige naar het dode dier om DNA af te nemen. De deskundige kijkt ook naar andere wolvensporen, zoals de voor de wolf typerende keelbeet, haren en pootafdrukken. Het DNA-materiaal wordt onderzocht in een laboratorium van de universiteit van Wageningen. Als een dier is doodgebeten door een wolf heeft de eigenaar recht op schadevergoeding.

De Hoge Veluwe plaatste in 2019 hoge hekken rondom het natuurgebied om de wolf buiten te houden. De parkdirectie is bang dat wolven alle moeflons opeten. Volgens hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker heeft een wolf nu gebruikgemaakt van gaten die door onbekenden in de hekken worden geknipt. In de buurt van De Hoge Veluwe is een wolventerritorium.