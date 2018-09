Hagenaars vast na grote fraude uitzendbureau

De naar schatting tweehonderd uitzendkrachten werken bij tuinderijen in Westland en in de omgeving van Rotterdam. Ze hadden op papier een hoger loon dan ze daadwerkelijk ontvingen. Het werken met gefingeerde dienstverbanden is strafbaar, aldus de SZW dinsdag.

Het uitzendbureau en de woning van de 33-jarige hoofdverdachte zijn doorzocht. Administratie is meegenomen en ook is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen.