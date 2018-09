’Daders draaien voor schade op’

Ⓒ AS Media

Auto’s in de brand, tientallen wagens bekrast en banden lek geprikt. Ik hoop toch wel dat de daders volledig voor de door hen veroorzaakte schade gaan opdraaien. Met ’van een kale kip kun je niet plukken’ of ’die dader is zielig en heeft hulp nodig’ komen we er echt niet, meent Rob de Jonge.