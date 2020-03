België valt stil door strenge maatregelen

Een hapje eten in België zit er voorlopig even niet in. Ⓒ AFP

Brussel - Even na het middaguur komt alsnog de boodschap. „Aandacht, aandacht. De overheid heeft toch besloten dat we het park moeten sluiten. Begeeft u zich alsjeblieft richting uitgang”, schalt het door de speakers. Ook dierentuin Planckendael bij Mechelen ontsnapt niet aan platlegging. Het hele sociale leven in België is dit weekend stil komen te liggen vanwege de coronacrisis.