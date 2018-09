Tornado's trekken over Oklahoma in VS

1 / 3 1 / 3 Ⓒ AFP

WYNNEWOOD - Twee tornado's zijn maandag (lokale tijd) in het zuiden van de Amerikaanse staat Oklahoma aan de grond gekomen en hebben een spoor van vernieling achtergelaten. Volgens lokale autoriteiten zijn twee personen om het leven gekomen, onder wie een bejaarde man die in zijn huis in de buurt van Wynnewood overleed. Het andere slachtoffer stierf in de stad Connerville.