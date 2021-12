Nederlandse Politiebond voor ’honderd procent’ achter vervolgde agenten

De agenten zijn een hondengeleider en een ME’er. De demonstrant zwaaide met een startkabel en weigerde deze te laten vallen. Ook rende hij achter politiepaarden aan en gooide hij de kabel uiteindelijk in de richting van een agent. De hondengeleider wilde deze demonstrant aanhouden met inzet van zijn hond en gebruikte hierbij ook een wapenstok. De ME’er gebruikte ook zijn wapenstok terwijl de man al op de grond gevallen was.

Ⓒ ANP / Laurens van Putten

Proportioneel

Volgens het OM was het geweld van de agenten niet proportioneel en heeft de hondengeleider en de ME’er daarom gedagvaard. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld. Het OM moet nog een beslissing nemen of ze de demonstrant ook gaan vervolgen.

Het protest liep die dag flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan de oproep het Malieveld te verlaten waardoor de ME uiteindelijk moest ingrijpen. Meerdere demonstranten hebben na afloop aangifte gedaan tegen de politie.

Steeds intensiever geweld tegen politie

,,We staan honderd procent achter deze politiemensen”, zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) in een reactie. ,,Politiemensen hebben momenteel een heel complexe opdracht omdat bij demonstraties steeds meer geweld en ook steeds intensiever geweld tegen hen wordt gebruikt. Ook in dit voorbeeld. Je moet in the heat of the moment iemand aanhouden om jezelf en burgers te beschermen. Dan weet je dat je geconfronteerd kan worden met de proportionaliteitsvraag.”

Struijs hoopt dat de rechter snel tot een uitspraak komt én dat ‘de hele context wordt meegenomen’. ,,De politie wordt dagelijks met geweld geconfronteerd en het is belangrijk om te weten hoe er door een rechter naar gekeken wordt, zodat collega’s in vergelijkbare situaties weten wat ze wel en niet kunnen doen.” Wat betreft de ‘context’ legt Struijs uit dat ‘het belangrijk is dat de rechter meeneemt wat er in de samenleving gaande is’. ,,Er is een gigantische polarisatie en tweedeling en daarin is het moeilijk om de goede vrede te bewaren. Het is belangrijk om dat goed mee te wegen.”

Struijs sluit af met dat de NPB er ‘alles aan zal doen, samen met de politietop, om deze mensen goed te begeleiden’.