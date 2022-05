Moederzwaan in de lappenmand, vaderzwaan neemt nest over: ’Voer hem niet!’

Twee zwanen, een huwelijk voor het leven, zegt een woordvoerster van de algemene meldkamer van de Dierenambulance. Het huwelijk van dit stel in Zuid-Scharwoude is op gruwelijke wijze verstoord. Iets, vermoedelijk een hond, viel haar aan. Haar hele snavel is kapot. Omstanders belden de Dierenambulance. Die zegt: „Gelukkig zit er nog leven in. De hoop op herstel is groot.”

Hij moet de eieren nu alleen uitbroeden. Ⓒ Marinus Rintel

Ongedierte

Nog een paar dagen en dan moeten de zeven eieren onder vaderzwaan uitkomen. „Voer hem niet. Dat trekt ongedierte aan. Dan pakken straks de ratten de jongen zodra de eieren zijn uitgekomen”, zegt de woordvoerster. De Dierenambulance zal dagelijks langsrijden om te kijken of vaderzwaan niet verzwakt. Als hij het niet redt, dan zal de Dierenambulance hem en zijn nest overbrengen naar de Wildopvang in Krommenie. „We houden hem in de gaten. Hopelijk blijft hij het goed doen en kan zijn vrouw op den duur weer terugkeren.”