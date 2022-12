Stropers ter dood veroordeeld na moord op Zuid-Afrikaanse activist

Rechter Leila Mgonya van het Hooggerechtshof zei dat er overtuigend bewijs is dat de elf schuldig zijn aan samenzwering om een moord te plegen en aan moord.

Bij de veroordeling van de elf werd onder meer gebruik gemaakt van hun verklaringen waarin zij toegaven te hebben meegewerkt aan de moord op de activist. Ze zagen Lotter als een bedreiging voor hun illegale ivoorhandel. De veroordeelden gaan in beroep tegen het vonnis, meldt een van hun advocaten.

Eerbetoon

Lotter was medeoprichter van de PAMS Foundation, een non-profitorganisatie voor natuurbehoud. In een eerbetoon op de website van de organisatie werd Lotter beschreven als een „natuurbeschermer, strateeg en een baanbreker” wiens dood een „constante herinnering is aan de gevaren waarmee we geconfronteerd worden in de natuurbeschermingsgemeenschap.”

Volgens een rapport van de NGO Global Witness zijn er in 2021 wereldwijd 200 milieuactivisten vermoord.