Monumentale status voor Haagse gebouwen: ’Herinneren ons aan de koloniale periode’

Na langdurig onderzoek Sporen van Smaragd, dat begon in 2009, is er een selectie gemaakt van bouwwerken en objecten met een Indisch verleden. Dit erfgoed is alom vertegenwoordigd in de hofstad. Enkele belangrijke panden, zoals Hotel des Indes, hebben overigens de monumentale status al.

Daar komen nu nog in totaal 12 panden maar ook objecten zoals het beeld Orpheus in de Dessa (uit de roman van Augusta de wit die zich in Nederlands-Indië afspeelt) bij. Ook veel woningen en kantoorgebouwen staan op de lijst die nu ter goedkeuring wordt aangeboden. Zo ook een pand op de Wassenaarseweg 36 met indrukwekkende glas-in- loodramen.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië vestigden veel Indische Nederlanders zich in Den Haag. Vandaag de dag, zo laat de gemeente weten, heeft tien procent van de Haagse inwoners een Indische achtergrond.

Monumentenstad

Wethouder Saskia Bruines: „Met circa 2500 monumenten behoort Den Haag tot de Top 5 van monumentensteden in Nederland. Door dit Indisch Erfgoed een monumentenstatus te geven, blijft het behouden voor toekomstige generaties. De bouwwerken en objecten zijn van belang voor de (architectuur)geschiedenis van Den Haag en hebben een belangrijke educatieve functie omdat ze ons herinneren aan de koloniale periode.”

In 2009 werd begonnen met het omvangrijke onderzoeks- en inventarisatieproject Sporen van Smaragd: Indisch erfgoed in het stadsbeeld. Dit onderzoek leidde tot een overzicht van bouwwerken en objecten met een Indisch verleden en een referentiekader op lokaal niveau. Een selectie van de resultaten is in 2013 voor een breed publiek toegankelijk gemaakt in de uitgave „Sporen van Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag, 1853-1945.”