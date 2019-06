Rapper Anne Frank wijzigt naam na commotie

Ze staat voortaan bekend als Anne, laat Lange Frans weten aan RTL Boulevard.

Anne kwam woensdag onder vuur te liggen vanwege haar naamkeuze en vanwege tweets die ze in het verleden had geplaatst. Zo deelde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een reeks berichten die het antisemitisch noemt. „Al jarenlang tweet deze persoon antisemitische teksten, die haar artiestennaam en haar ’goede bedoelingen’ in een ander licht plaatsen. Het CIDI vindt deze naamkeuze ongepast. Misdaden van de Holocaust mogen niet worden gebagatelliseerd.”

Frans, die Anne vroeg voor zijn nieuwe plaat, was niet op de hoogte van de tweets. „Ik wist dat zij wel gekke dingen zei op Twitter, maar dit was me onbekend”, zegt hij. „Ik ken haar echter al wat langer en zie meer kanten van haar. Ik geloof in haar. Evengoed hebben we besloten om nog te verschijnen materiaal van deze rapper uit te brengen onder de naam Anne, en niet Anne Frank.”

Anne zei eerder al de naam te hebben gekozen als eerbetoon. Daarnaast was Anne Frank naar haar zeggen al sinds de basisschool haar bijnaam.