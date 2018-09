’Hadden ze dit wel voor ogen?’

Denk maar eens aan zijn bewering dat Barack Obama niet eens een Amerikaan zou zijn. Trump vond dit gerechtvaardigd, omdat volgens hem het doel de middelen heiligt.

Nu hij een keer aan de andere kant van het nepnieuws staat is hij razend en noemt het nazi-praktijken. Een hoop van zijn kiezers moet zich toch onderhand af gaan vragen of dit nu wel precies is wat ze voor ogen hadden.

Fred Voort, Brielle