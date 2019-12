Amazon onder vuur na verkoop Auschwitz-kerstballen

Op Twitter zijn foto’s te zien van de kerstballen, waarop onder meer de ’Poort des doods’, de hekken met prikkeldraad en een wachttoren te zien zijn. „Verontrustend en respectloos”, zo laten medewerkers op het account van Auschwitz Memorial weten. Ook bleek Amazon een muismat en een flesopener met een afbeelding van het kamp te verkopen.

Een storm van kritiek volgde. „Dit is walgelijk”, aldus een Twitteraar. „Waarom zou iemand bedacht hebben dat dit een goed idee is”, vraagt iemand anders zich af. „Hoe moeilijk is het om een beetje respect te hebben?”

De gewraakte producten zijn inmiddels van de website verwijderd. Een woordvoerder laat aan The New York Times weten dat „alle verkopers onze richtlijnen moeten volgen en tegen degene die dat niet doen, volgt actie, inclusief het mogelijk verwijderen van hun account.” In de richtlijnen van Amazon is onder meer te lezen dat producten die te linken zijn aan ’menselijke tragedies’ verboden zijn.