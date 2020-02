’Afghaanse commandant uit Kerkrade martelde mensen’

Meerdere oud-politiek gevangenen hebben die beschuldigingen geuit aan het adres van gevangeniscommandant en hoofd politieke zaken Abdul Razaq A., die eerder hoofd van de beruchte de inlichtingendienst Khad in de gevangenis was. A. zit sinds november vast, nadat rechercheurs jaren onderzoek naar hem deden.

Eén van de oud-gevangenen vertelt zijn verhaal nu in de Limburgse krant. Hij zat in de jaren tachtig lange tijd in de gevangenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul en kreeg daar te maken met het bewind van Abdul Razaq A., de ’machtigste man van de gevangenis’.

A. was volgens het slachtoffer aanwezig bij executies in de gevangenis. Hij ontmoette hem ook persoonlijk toen hij in het ziekenhuis van de gevangenis lag. „Hij trok het infuus in één ruk uit mijn arm”, vertelt hij tegen De Limburger.

A. kwam in 2001 naar Nederland. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij zich onder een valse naam heeft laten inschrijven. Later kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.