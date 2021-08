Wie stak Daniël (27) uit Rotterdam dood? 15.000 euro voor gouden tip

Anches werd in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli om het leven gebracht. Diezelfde nacht werden twee mannen van 40 en 42 uit Rotterdam en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Een van hen is onderhand vrij, maar net als de anderen nog wel verdachte in de zaak.

Eerder op de avond zou het slachtoffer ruzie hebben gehad met een groep mensen. Die zou zijn gegaan over een verkeerd gevallen opmerking, zei een politiewoordvoerster in het AVROTROS-programma. Wanneer de groep en het slachtoffer elkaar later op de Jongkindstraat weer zien, komt het opnieuw tot een confrontatie, waarna het slachtoffer wordt neergestoken en ter plaatse overlijdt. De politie vindt later een mes in de straat.

Getuigen, mensen die meer weten over de fatale steekpartij of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.