Aanhoudingen in Brabants azc na vechtpartij

Het azc in het Brabantse Grave. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Flip Franssen

GRAVE - De politie heeft in het asielzoekerscentrum (azc) in Grave (Noord-Brabant) vier personen aangehouden die betrokken zouden zijn bij een grote vechtpartij. Een persoon raakte hierbij lichtgewond en is ter plaatse door medewerkers van het azc behandeld, meldt de politie.