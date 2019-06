Treinverkeer Utrecht CS en Schiphol hervat

Reizigers konden omrijden via Amsterdam Centraal. Even na 08.30 uur was het probleem opgelost. Spoorbeheerder ProRail heeft een noodreparatie uitgevoerd en zal de kapotte wissel in de nacht vervangen als het rustig is op het spoor.

