Medewerkers slachthuis Vion weer aan de slag in Apeldoorn

Bij een controle in Apeldoorn werden 24 busjes met arbeidsmigranten van de weg gehaald. In zeventien wagens werden de coronaregels niet nageleefd en hielden de arbeidsmigranten onderling niet voldoende afstand. Het is niet bekend of er medewerkers van Vion in Apeldoorn met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Een aantal medewerkers kwam zoals aangekondigd met een touringcar. Vion had na een gesprek met landbouwminister Carola Schouten gezegd meer dan 50 touringcars in te zetten zodat medewerkers afstand konden houden. Maar zoveel bussen waren er donderdagochtend niet te zien. Mensen kwamen ook in kleinere busjes, met auto of met ander vervoer. In de touringcars die arriveerden zat maar een handjevol medewerkers.

Alle voertuigen die aankwamen, werden door de politie gecontroleerd.