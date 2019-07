Foutenfestival Schiphol schering en inslag

Eerder deze maand leidde een storing in het bagagesysteem tot een kofferchaos op Schiphol.

SCHIPHOL - Schiphol worstelt vaker met blunderende toeleveranciers. De storing van de brandstoftoevoer van Aircraft Fuel Supply (AFS) is er een in een flinke reeks fouten op een luchthaven die 24 uur per dag, zeven dagen per week vliegverkeer zonder problemen zou moeten afhandelen.