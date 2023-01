LIVE | Opmerkelijk verzoek in moordzaak Wiersum: ’Mag verdachte sprintje trekken?’

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

De verdachten en het Openbaar Ministerie hebben beroep aangetekend tegen de straffen die de rechtbank in Amsterdam oplegde voor het doodschieten van de advocaat op 18 september 2019.

Beide mannen werden veroordeeld tot dertig jaar cel, de eis van het OM was levenslang. De verdachten ontkennen. Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi.

Loopje

Een getuige zegt in een verklaring dat deze lag te slapen op de ochtend van de schietpartij en wakker werd van een knal rond 07.55 uur. Hij zag iemand rennen langs de garages. De man was in het donker gekleed en droeg een donkere trui, zo blijkt tijdens de zitting.

De getuige kon niet zien of het een man of een vrouw was. Hij dacht een man. „Mij viel op dat hij apart liep. Een soort trekkende beweging van de rechterkant van zijn lichaam, ook van zijn benen.” Een vrouw loopt anders, zei de getuige.

Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft hierop een verzoek aan het hof. „Er is nogal wat te doen geweest over het gekke loopje van de schutter. We willen graag Moreno B. op de gang een sprintje laten trekken. Zodat u het zelf kunt zien.”

Niet te juichen

Het hof wil over dit ongebruikelijke verzoek even nadenken. Het OM staat niet te juichen, zegt de advocaat-generaal. „Dit is dan een in scène gezet loopje. Het levert geen betrouwbaar vergelijkingsmateriaal op.”