Opmerkelijk verzoek in moordzaak Wiersum: ’Mag verdachte sprintje trekken?’

Advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg om Moreno B. een sprintje te laten trekken, omdat meerdere getuigen verklaren dat de schutter nadat hij de dodelijke kogels afvuurde, een „raar loopje” had. De ene getuige omschreef het als „een huppeltje. Ongecoördineerd.” De andere als „een soort trekkende beweging van de rechterkant van zijn lichaam, ook van de benen.” Volgens deze laatste getuige zag het er „een beetje belachelijk uit.”

Op beelden van de moord is op grote afstand te zien dat een klein in het zwart gekleed figuurtje op Derk Wiersum afloopt, en wegrent met merkwaardig zwabberende benen.

Het hof beslist vrijdagochtend of Moreno B. moet rennen, onder toeziend oog van de marechaussee, rechters, advocaten-generaal, pers en publiek.

Het staat niet vast wie van de twee verdachten heeft geschoten, maar Moreno B. komt qua postuur het meest in de richting van de persoon die getuigen beschrijven: klein, slank en jong, vanwege zijn „energieke bewegingen.” Moreno B. tegen het hof, terwijl hij zijn gespierde armen toonde: „Als u naar mij kijkt: ben ik tenger?” Hij zou al sinds zijn 16de aan gewichtheffen doen.

Zowel Giërmo B. als Moreno B. houden vol dat ze onschuldig vastzitten en niets met de moord te maken hebben. Ze zijn allebei veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf na een eis van levenslang.

’Doordrammen’

In hoger beroep zijn ze geen van beiden erg bereid om antwoorden te geven op vragen. Beide verdachten verwijzen veelvuldig naar eerder afgelegde verklaringen. Moreno B. verweet het hof zelfs „doordrammen. U vraagt of ik omgelegd wil worden.”

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 vermoord vlak nadat hij zijn huis in Amsterdam Buitenveldert had verlaten en naar zijn auto liep. Het was de tweede moord in de directe omgeving van kroongetuige Nabil B. Eerder werd diens broer doodgeschoten, en in juli 2021 Peter R. de Vries, die zijn vertrouwenspersoon was.