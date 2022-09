’Ik heb het 100 procent gehad’ Tony dumpte zijn vrouw voor Oekraïense vluchtelinge (22) die ze opvingen, maar heeft daar nu spijt van

Sofia Karkadym. Ⓒ NB

LONDEN - Eerder dit jaar ruilde een Britse man van dertig zijn vrouw in voor de 22-jarige Oekraïense vluchteling die het gezin in huis had genomen. Na tien dagen opvang waren de gevoelens van de man voor de Oekraïense zo sterk geworden dat hij de moeder van zijn twee kinderen verliet. Maar daar heeft de man vier maanden later spijt van, vertelt hij aan het Britse Mail Online. „Ik heb hard gewerkt om van deze relatie een succes te maken, want ik wist dat de media er anders om zouden lachen.”