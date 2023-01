Vieze hokken zonder drinken: grote groep verwaarloosde dieren gered uit woning

In de woning in Rotterdam bevonden zich welgeteld negen katten, een hond en een baardagaam, zo meldt de inspectiedienst. In Krimpenerwaard werden zeventien konijnen in beslag genomen.

De woning was erg vervuild en allesbehalve geschikt om dieren in te houden, meldt de inspectiedienst. De baardagaam leefde namelijk in een ongeschikt terrarium zonder verwarming. Hierdoor was deze onderkoeld. Daarnaast zat een zieke kat in een smerige kooi.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

„De houdster heeft opdracht gekregen om de leefomstandigheden van twee paarden en een aantal kippen en hanen op het terrein zo spoedig mogelijk te verbeteren. Alle in beslag genomen dieren bevinden zich op een geheime opvanglocatie en de eigenares krijgt een proces-verbaal”, aldus de LID.

Modderig weiland

In Krimpenerwaard troffen medewerkers van de inspectiedienst en politie zeventien konijnen van de vrouw aan, ze hadden geen water of voedsel. Ook deze beesten zijn in beslag genomen.

Tot slot een tweetal paarden. Deze stonden in een modderig weiland zonder droge plek in Krimpenerwaard. „De eigenares heeft opdracht gekregen deze situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren. Dit geldt ook voor de leefsituatie van de aanwezige kippen en hanen die in vochtige, vervuilde hokken moesten verblijven. Als de eigenares geen gehoor geeft aan de waarschuwingen, dan leidt dit tot nieuwe sancties”, luidt de waarschuwing.