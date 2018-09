Koenders gaat in Turkije kijken

Griekenland begon maandag met het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije als deel van de deal tussen de Europese Unie en de Turken. In ruil voor Turkse stappen tegen illegale migratie nemen Europese landen, waaronder Nederland, Syriërs uit Turkse vluchtelingenkampen op.

Volgens Amnesty International zouden Syrische en Afghaanse asielzoekers in Turkije tegen de afspraken in teruggestuurd worden naar hun eigen land. Koenders ziet vooralsnog geen reden om het akkoord op te schorten, maar neemt de kritiek van Amnesty wel serieus, zo zei hij in het programma Dit is de Dag.