Boerenprotest in binnenstad Groningen voorbij: ’We hopen dat er geluisterd wordt naar de landbouw’

De boeren Jan en Piet, die hun achternaam niet wilden geven, kregen een luid applaus toen ze uit het Provinciehuis kwamen. Ze vertelden na afloop dat ze met Hamster onder meer spraken over „het uitvoeren van de maatregelen die de provincie vanuit Den Haag krijgt opgelegd.” „Of ze erin mee willen gaan en of ze willen inzien dat die plannen niet allemaal op waarheid berusten”, zei Jan. „We hopen dat er geluisterd wordt naar de landbouw en niet alleen naar Den Haag.”

Of ze een goed gevoel hebben overgehouden aan het gesprek, wilden de boeren niet zeggen. Wel is er hoop. „Ik zie toch in de meeste provinciehuizen een verschil tussen de eerste vijf minuten en de laatste vijf minuten. Ik denk dat bij de meesten de laatste vijf minuten er toch iets indaalt, dat de mensen gaan nadenken: die landbouwsector kon toch wel eens gelijk hebben. Het kon wel eens ietsje anders liggen dan Den Haag ons doet geloven.”

De actievoerders kwamen met meer voertuigen dan de drie tractoren waarvoor de gemeente toestemming had gegeven. De politie trad niet op, maar verzamelde wel gegevens van voertuigen die in overtreding zijn „om te kunnen handhaven”, zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Tientallen tractoren trokken dinsdag van Assen naar Groningen, waar ook al geprotesteerd werd bij het provinciehuis. Het was het slot van een serie protesten tegen het stikstofbeleid langs provinciehuizen in Nederland.

De politie zette de toegangswegen naar het Martinikerkhof af met busjes. Desondanks konden er toch meer voertuigen dan toegestaan doorheen. Op de aanhanger van de tractoren hing een groot spandoek met de tekst ’Van der Wal, wij zijn je leugens zat’ en een blauw-wit-rode vlag. Op een spandoek op een busje stond de tekst ’Wanneer onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht’.

Woensdagavond organiseert Agractie een informatieavond over het stikstofbeleid in het Utrechtse Woudenberg. Daar zal minister Piet Adema (Landbouw) te gast zijn om tekst en uitleg te geven over de stand van zaken rondom het stikstofbeleid. Farmers Defence Force zei al dat er nieuwe acties komen als boeren versneld minder grond mogen bemesten. Dat is momenteel een heikel punt, nadat Adema vorige week zei dat de boeren toch sneller aan strengere mestregels moeten voldoen.