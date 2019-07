Gewonde na relationeel conflict Roermond, verdachte opgepakt

Het voorval gebeurde in een woning aan de Celebesstraat in Roermond. De dader en het slachtoffer leven in hetzelfde huis. Volgens een 112-melding gaat het om een steekpartij.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik