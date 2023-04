Dodelijke brand in Madrileens restaurant werd veroorzaakt door flamberen van pizza

Een van de doden was een medewerker van het restaurant, de andere een klant. Één persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en vijf anderen zouden ernstig verband zijn. Dat liet de burgemeester van de Spaanse hoofdstad, José Luis Martínez-Almeida, weten.

Volgens de burgemeester zou een ober een pizza geflambeerd hebben waardoor plastic bloemen, die het plafond en de zuilen van het restaurant versierden, vervolgens in brand vlogen. Zo’n dertig klanten en personeelsleden waren toen aanwezig.

Getuigen vertelden tegen het dagblad El País dat de ober alcohol over het gerecht goot en het in brand stak. De ober „had het bord in vlammen in de ene hand en de brander in de andere. Hij passeerde een zuil met planten eromheen en in een paar seconden verbrandde alles”, vertelde een klant.

10 minuten

De brandweer kon snel reageren omdat hun post zicht slechts op een paar honderd meter van het restaurant bevindt. „De brand was minder dan 10 minuten na het alarm geblust”, zei de burgemeester. „Als ze er nog vier of vijf minuten over hadden gedaan, waren er meer slachtoffers gevallen door de vlammen en de rook.” De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.