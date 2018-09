’Stop met taxadvies’

Raadslid Tiers Bakker van de socialisten gaat wethouder Ollongren (economische zaken) later vandaag oproepen te stoppen met het geven van dit soort adviezen, en dreigt met moties om zijn woorden kracht bij te zetten.

De ambtenaren van Ollongren steken hun gretigheid om bedrijven te lokken niet onder stoelen of banken. Op de website van InBusiness, onderdeel van de afdeling economische zaken, krijgen buitenlandse ondernemingen allerlei advies aangeboden in pogingen hen naar de Zuidas te halen. ,,We bieden gratis introductiebijeenkomsten aan met internationale zakelijke dienstverleners om door te praten over de juridische en fiscale structuren, die uw huidige en toekomstige behoeften vervullen’’, zo wordt het bedrijfsleven op de Engelstalige website van InBusiness gepaaid. Ook wordt een warme introductie bij de Belastingdienst aangeboden. ,,We introduceren u bij zakelijke netwerken, (…) belastingautoriteiten en andere gouvernementele organisaties.’’ Alle adviezen zijn ,,gratis, vertrouwelijk en zonder geheime agenda.’’

’Stop adviesgesprekken’

Maar volgens coalitiepartij SP is het aanprijzen van de stad ook mogelijk zonder te wijzen op het Nederlandse belastingklimaat. ,,Via citymarketing moet de stad zeker gepromoot worden, maar niet door belastingadvies te geven’’, aldus raadslid Tiers Bakker, die wil dat de adviesgesprekken niet meer worden aangeboden en de promotie op de website wordt aangepast. ,,Daarnaast roepen we de wethouder op om in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank over het vestigingsbeleid en toezicht op trustkantoren en brievenbus-bv’s aan de Zuidas’’, aldus de socialist. ,,Het scheppen van een gezond ondernemersklimaat door de gemeente mag in geen geval een relatie hebben met sluiproutes voor belastingontduiking.’’

De socialist is bang dat de toenemende negatieve publiciteit over internationale belastingontwijking leidt tot imagoverslechtering van de stad in het buitenland. Als voorbeeld noemt hij de Panama Leaks, die Bakker momenteel laat bestuderen op connecties met in Amsterdam gevestigde bedrijven.

Missers

Al eerder heeft het stadsbestuur problemen gehad door city marketing. In 2011 viel het CDA over de manier waarop de stad het Red Light District op een positieve manier onder de aandacht bracht van toeristen via de gemeentelijke website. Uiteindelijk werden de ronkende teksten over de Wallen aangepast tot een informatieve paragraaf over de pogingen om mensenhandel en gedwongen prostitutie tegen te gaan.