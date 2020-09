LIVE | Rutte: het gaat niet de goede kant op

De strengere coronamaatregelen voor zes drukke regio’s waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in. Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen.

Eerder werd al duidelijk dat horecagelegenheden in de betreffende regio’s voorlopig om 01.00 uur dicht moeten. Vanaf middernacht mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten. Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan.

In de risicoregio’s gaat het virus zo snel rond, dat het kabinet vrijdag vermoedelijk met maatregelen komt om de verspreiding tegen te gaan. Maar er zijn meer regio’s waar de alarmbellen afgaan. Het cijfer waar de overheid naar kijkt, is de zogenoemde signaalwaarde. Als het aantal besmettingen in een regio stijgt tot meer dan 7 op elke 100.000 inwoners, zijn er mogelijk plaatselijke maatregelen nodig.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland nam het afgelopen etmaal met 1977 toe, het hoogste aantal tot dusver. Donderdag werden 1756 nieuwe gevallen gemeld, woensdag waren het er volgens het coronadashboard van de rijksoverheid nog 1546. Het aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen ligt inmiddels ruim boven de 10.000.

Waarschuwing premier

Het gaat niet de goede kant op met het coronavirus, waarschuwt Rutte. De premier geeft vrijdagavond een aparte persconferentie, samen met zorgminister Hugo de Jonge. Daar worden nieuwe maatregelen bekendgemaakt voor de regio’s waar het aantal besmettingen het hardst oploopt.

In het huidige tempo kan het aantal besmettingen op een dag in een week tijd verdubbelen naar 4000, aldus Rutte. Hij wijst erop dat ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. „Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.”

Amsterdam noteerde de meeste besmettingen. In de afgelopen 24 uur zijn daar 361 positieve tests geregistreerd, een record. Dat komt neer op 41,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 187, een plaatselijk record. In Den Haag kwamen 122 gevallen aan het licht. Alblasserdam had naar verhouding de grootste toename. Daar werden tien positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op 49,6 gevallen op elke 100.000 inwoners.

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Horeca in Denemarken om 22.00 uur dicht in strijd tegen corona

Britten sluiten nieuwe landelijke lockdown niet uit

Groen licht Europa voor ontstekingsremmer bij corona

Verspreiding coronavirus in België versnelt ’indrukwekkend’

Meer dan 3000 nieuwe coronabesmettingen per dag in Tsjechië

Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw rond de 1900

Reizigers naar Abu Dhabi moeten Covid-19-volgapparaatje dragen

WHO slaat alarm over verspreiding coronavirus in Europa

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment:

Van Morrison brengt drie anti-lockdown-liedjes uit

Sinterklaasjournaal gaat ondanks corona gewoon door

Bekijk hier al het coronanieuws van donderdag 17 september