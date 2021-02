Mysterie rond vermiste moeder in IJ

Het mysterieuze incident gebeurde rond twee uur bij de boothellling aan de Nieuwendammerdijk in Noord. De drie kinderen konden zich op eigen kracht in veiligheid brengen. Ondanks grootscheepse zoekacties was hun moeder zondagavond nog spoorloos.

Op de parkeerplaats waar de grijze Volkswagen met een kenteken dat verwijst naar de plaats Borken in Noordrijn-Westfalen te water raakte, kwamen zondagmiddag veel wandelaars een kijkje nemen bij de zoektocht van duikers en politieboten met sonarapparatuur. „Wat doet een Duitse vrouw met drie kinderen in het holst van de nacht tijdens de avondklok op deze afgelegen plek”, vroeg iedereen zich af.

’Douanier zag het gebeuren’

Van het handjevol omwonenden van de boothelling was alleen Ruud Post nog wakker. „Uit de berichten in de buurtapp bleek dat de meesten pas wakker werden van de hulpdiensten en de helikopter van waaruit werd meegezocht”, vertelt hij.

De Amsterdammer had al snel door dat het helemaal mis was. „Ik moest vanwege de avondklok natuurlijk binnen blijven maar mocht wel het slaapkamerraam open doen. Een douanier die hier surveilleerde bleek de auto het water in te hebben zien rijden. Daardoor kon de reddingsactie snel beginnen.”

Kinderen snel gered

Hoewel de auto bijna volledig onder water was verdwenen, waren de kinderen snel en ogenschijnlijk ongedeerd uit het water. „De vrouw zou echter de andere kant op zijn gezwommen in de richting van het fabrieksterrein van Albemarle”, zegt Post. ,,Mogelijk wilde ze dus niet worden gered.”

Met meerdere duikteams is direct in het ijskoude water urenlang maar vergeefs gezocht naar de vrouw. De zoekactie werd ’s morgens hervat maar moest zondagavond vanwege de invallende duisternis zonder resultaat worden stopgezet en wordt maandag hervat. „Wij onderzoeken ook het scenario dat de vrouw zelf uit het water is gekomen”, aldus een politiewoordvoerder die over de achtergronden van het drama niets kwijt wil.

Bronnen melden dat de kinderen acht, tien en twaalf jaar oud zijn. De woordvoerder wil het vooralsnog op minderjarigen houden, al zijn de genoemde leeftijden volgens hem ’vrij goed’.