Op Schiphol in beslag genomen glasaal vrijgelaten in de natuur

Nadat de douane de 54 kilo babypalingen in beslag had genomen, werden de vissen overhandigd aan Stichting DUPAN en de NVWA. Nadat zij hadden bevestigd dat het om Europese paling ging en dat de vissen niet ziek waren, werden de glasaaltjes uitgezet in de Randmeren, in de buurt van Harderwijk.

De glasaaltjes werden op Schiphol aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. Er zijn twee personen aangehouden. Op de Aziatische markt is er grote vraag naar paling. In Azië zouden ze zo tienduizenden euro’s kunnen opleveren, aldus een woordvoerder van de NVWA.

Vanwege de ernstig bedreigde status van de paling is de soort in Europa beschermd. Zowel import als export is verboden.