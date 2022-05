Mike Tyson niet vervolgd voor vechtpartij in vliegtuig

Mike Tyson. Ⓒ ANP / AFP

Florida - Mike Tyson zal niet strafrechtelijk worden vervolgd voor het slaan van een man in een vliegtuig. Vorige maand schoot Tyson flink uit zijn slof tijdens een vlucht. Op een video, die ronding op social media, was te zien dat bokslegende Tyson een man een aantal ferme klappen in het gezicht gaf. Volgens een getuige was Tyson in eerste instantie vriendelijk, maar ging het mis toen de betreffende man hem bleef irriteren.