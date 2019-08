Zes kogelgaten in rolluik Tilburg: geen gewonden

Rond twee uur ’s nachts kwamen bij de politie meldingen binnen van een schietpartij in de Korhoenstraat in de volkswijk Broekhoven in het zuiden van Tilburg. Eenmaal bij het rijtjeshuis aangekomen zagen agenten inderdaad zes kogelinslagen in het gesloten rolluik op de begane grond. De bewoners zijn volgens een politiewoordvoerster vervolgens ‘in veiligheid’ gebracht. Onduidelijk is waar zij zich in het huis bevonden ten tijde van de schietpartij.

Direct na aankomst zette de politie de buurt af en zochten agenten onder meer op het wegdek naar sporen, bijvoorbeeld naar kogelhulzen. Ook lazen zij camerabeelden in de buurt uit. Daaruit concludeert de politie dat er één persoon kwam aanrijden op een donkerkleurige scooter, bij de woning stopte en schoot. Daarna reed de bestuurder weg in de richting van de Oude Hilvarenbeekseweg.

Zaterdagochtend is in de straat weinig merkbaar van de massale politie-inzet en reuring van een paar uur eerder. Er zijn geen agenten meer en ook de rood-witte politielinten zijn opgeruimd. Wel zijn de zes kleine inslaggaten in het beschoten rolluik waarneembaar.

Een buurtbewoner die zijn hond uitlaat zegt dat de schietpartij veel weg heeft van een waarschuwing. „Waarom zou je anders op een huis schieten? Als je iemand iets wilt aandoen, mik je niet op stenen of een rolluik”, zegt hij. Wie de bewoners zijn en waarom zij ‘gewaarschuwd’ zouden moeten worden, stelt de man niet te weten. Een politiezegsvrouw gaat niet in op de vraag of de bewoners bekenden zijn van de politie.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met mensen die over camerabeelden uit de omgeving beschikken.