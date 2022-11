’Eco-terroristen’ wekken Duitse woede: ’We kunnen dit als maatschappij niet accepteren’

Buitenland

Oud-soldaat schuldig aan doodslag tijdens conflict Noord-Ierland

Een Britse oud-soldaat is schuldig bevonden aan doodslag tijdens The Troubles, een periode van sektarisch geweld in Noord-Ierland, melden Britse media. De zaak draait om de dood van een katholieke man (23) in 1988. Hij werd geraakt door een kogel van de militair.