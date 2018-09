’Meer geld nodig voor taalles asielkinderen’

De financiële rek is eruit, zo bevestigt de belangenorganisatie voor het basisonderwijs berichtgeving van de NOS. Kern van het probleem is onder meer de financiering van het tweede jaar taalonderwijs. Vorig jaar gingen er 5800 asielkinderen voor het eerst naar de basisschool, dit jaar zijn dat er nog eens tussen de 10.000 en 14.000.

Ze spreken geen Nederlands, zijn soms nooit naar school geweest en hebben mogelijk trauma's waardoor er voor hen extra aandacht nodig is. Schoolbesturen zien die kinderen het liefst eerst in aparte taalklassen voordat ze doorschuiven naar gewone klassen.

Een kind plaatsen in een speciale taalklas kost 9.000 euro. Dat is vergelijkbaar met de kosten van een kind in het speciaal onderwijs dat daar minimale zorg nodig heeft, aldus de PO-Raad. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor extra taallessen als een school meer dan vier asielkinderen opvangt. Maar uit de enquête blijkt dat dat niet voldoende is. Gemiddeld dragen scholen 850 euro per leerling zelf bij, gemeenten hoesten nog eens 1750 euro per leerling op.