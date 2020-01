Chinese ambassadeur in Nederland waarschuwt voor coronavirus

Xu drukte Chinezen die in Nederland wonen, werken of aanwezig zijn en die onlangs in Wuhan zijn geweest, op het hart geen bijeenkomsten bij te wonen waar veel mensen samenkomen. Wuhan is de stad in de Chinese provincie Hubei waar het dodelijke virus is ontstaan en de meeste slachtoffers zijn.

De ambassadeur deed zijn dringende oproep tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar, die vooral door de Chinese gemeenschap in ons land druk werd bezocht. Hij vroeg iedereen alert te zijn en bij een vermoeden van ziekte meteen medische experts in te schakelen. In Den Haag werd het ‘jaar van de rat’ ingeluid door traditionele leeuwen- en drakendansen op het Spuiplein.

Naast Xu waren ook onder andere de Haagse burgemeester Johan Remkes en minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins aanwezig bij de festiviteiten. De minister liet weten dat Nederland heel alert is op het nieuwe virus. ,,We bekijken van dag tot dag welke extra maatregelen nodig zijn."

Hij voegde eraan toe dat er veel uitwisseling van informatie is met China. Het RIVM houdt scherp in de gaten hoe het zorgwekkende virus zich ontwikkelt.