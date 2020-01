’SP-politicus opgestapt na nazi-tweet aan Baudet’

De Groningse SP-voorman Maarten Kluit is opgestapt na een dubieuze tweet richting Thierry Baudet (FvD). Ⓒ Venema Media

GRONINGEN - De in opspraak geraakte Maarten Kluit is opgestapt als fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen. Dat meldt RTV Noord. Hij schold Forum-leider Thierry Baudet zondag in een tweet uit voor ’nazi’.