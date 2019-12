Bijna Oud en Nieuw: Mercedessen, BMW’s en fietsenstallingen in brand

Op sommige plekken is schade aan panden. In Hengstdijk (Zeeuws-Vlaanderen) sloeg een autobrand over naar twee woningen. De bewoners hebben de huizen op tijd kunnen verlaten. Zij zitten veilig bij buren.

De auto stond dichtbij de twee woningen, waardoor het vuur snel kon overslaan.

Schade aan twee woningen door een autobrand. Ⓒ Provicom Multimediadiensten

Mercedessen, BMW’s

Elders in het land gingen talloze auto’s in vlammen op. In Rijswijk sloegen de vlammen uit een dure Audi aan de Strijplaan. Even verderop aan de Vier Heemskinderenstraat in Den Haag brandde een Mercedes uit.

Een BMW vat vlam in Rijswijk. Ⓒ District8

Op beide plekken hebben buurtbewoners de brandweer gealarmeerd. De auto’s lijken echter verloren te zijn gegaan. Ook in Nijmegen brandde een Mercedes volledig uit.

Van deze Mercedes in Nijmegen is weinig meer over. Ⓒ Persbureau Heitink

Verder melden tipgevers autobranden in Oss, Velsen-Noord, Vlaardingen en Haarlem en stonden in Utrecht twee auto’s vlak naast elkaar in lichterlaaie.

Brand in speciaalzaak Huissen

In het centrum van Huissen zou volgens tipgevers brand zijn gesticht in 't Hobby Hoekje, een kleine speciaalzaak. De brandweer heeft via een gat in de ruit geblust. Oorzaak van de brand is hoogst waarschijnlijk vuurwerk wat door de brievenbus is gegooid, hoorden fotografen ter plaatse van de brandweer. Bij de brievenbus is schade zichtbaar.

De brandweer inspecteert de schade aan de speciaalzaak, niet niet gering is. Ⓒ Dylan Jünemann/Persbureau Heitink

Verder gingen in Delft en Schiedam nog fietsenstallingen in rook op. Ooggetuigen zouden jongens hebben zien wegrennen, klinkt het.

Aan de Vrijenbanselaan in Delft brandt een fietsenstalling af. Ⓒ District8